مستفيدو "إسكان صبيا": نفتقر الخدمات الأساسية ومطالبنا لم تر النور

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ناشد مستفيدو إسكان محافظة صبيا بإنقاذهم من دوامة تقاذف المسؤولية ما بين "الإسكان" و"البلدية" و"الاتصالات" و"البيئة والمياه والزراعة"، مبيّنين أن الحي السكني لم تدخل له المياه، ولم يتم تنفيذ الحدائق المعتمدة في المخطط للآن!

وقال المواطن عبدالله جعفري إن حلمه كان بامتلاك منزل العمر، والدولة -حفظها الله- لم تقصر في تحقيقه، وعبر "وزارة الإسكان" أتاحت للمواطن التقديم والحصول على منزل العمر.

وأضاف: "الحمد لله كنت من أوائل المستفيدين من برنامج الإسكان، وحينها كانت الوعود بأن المجمع السكني متكامل، إلا أن الواقع كان هو المعاناة، حيث إن عددًا من الخدمات لم تكن متوفرة كشبكة المياه والصرف الصحي وتمديدات الهاتف والإنترنت، إضافة إلى عدم وجود مدارس، حيث إننا نتكفل بنقل الأبناء والبنات للمدارس في القرى المجاورة".

ووصف المواطن "زين شافعي" معاناته مع المياه قائلاً إن "الإسكان في بداية الأمر تكفلت بصهاريج للمياه، ومع الأيام أهملتنا، فلا هي أتمت مشروع تمديدات المياه العامة، ولا هي واصلت عمل الصهاريج، وبتنا مسؤولين عن جلب هذه الصهاريج بشكل يومي كعبء وكابوس يومي لن ينتهي".

وقال المواطن "عبدالله مسدف" إن شبكة الصرف الصحي هي الأخرى معاناة جديدة، خصوصًا مع موسم الأمطار، تصبح الأمور سيئة بشكل لا يطاق.

وأكد المواطن "زين زربطان" أن من أولويات الخدمات الحالية للمجمعات والأحياء السكنية وجود بنية تحتية لخدمات الهاتف والإنترنت، وهذا الأمر غير مكتمل في المجمع، ومن ضمن بنود العقد الموقع بيننا وبين الوزارة هو وجود خدمات الإنترنت والهاتف الأرضي والفايبر، علمًا بأننا في العام الثالث منذ دخولنا لهذا الإسكان، ولا شيء تحقق".

وتابع: "مشروع حديقة الإسكان هو الآخر لم ير النور حتى اللحظة، وأطفالنا وأسرنا بحاجة إلى متنزه قريب ضمن هذا المشروع، ولكن لا حراك لديهم".

فيما يأمل المواطن "صايغ شماخي" أن يتم إنشاء مركز صحي أو حتى عيادة متنقلة، مؤكدًا أنه "من الغريب أن يكون هناك مجمع سكني منظم ومرتب لا يحوي مركزًا صحيًا، وكل من لديه علة مرضية فعليه الاتجاه إلى قريته، أو الذهاب لمستشفى صبيا العام، أو الاتجاه للمستشفيات والمستوصفات الخاصة".