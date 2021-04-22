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بالأسماء.. "التعليم" تجدد تكليف 178 معلمًا موفدًا لمدة عام

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المباشرة بداية العام الدراسي المقبل

بالأسماء..

أصدر نائب وزير التعليم المكلف سعد بن سعود آل فهيد، قرارًا بتجديد إيفاد (178) معلمًا موفدًا للعام الدراسي 1442/1443هـ، لمدة عام دراسي.

ووجّهت "الوزارة" قادة الأكاديميات والمدارس في الخارج ومشرفي البعثات التعليمية في دول الإيفاد، بإبلاغ المعلمين المجدد إيفادهم بالمباشرة بداية العام الدراسي المقبل 1442/1443هـ حسب جهة الإيفاد، وتزويد الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج بالوزارة بتاريخ المباشرة وأسماء المرافقين للموفد من عائلته.

بالأسماء..

بالأسماء..

بالأسماء..

بالأسماء..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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