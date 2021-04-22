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فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية يعلن نتائج تقييم نظام الحوكمة

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فيما لم تنجح 5 أندية من تحقيق النسبة المطلوبة .. من بينها النصر

فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية يعلن نتائج تقييم نظام الحوكمة

أعلن فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية بوزارة الرياضة، اليوم الخميس، عن نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الرابع من الموسم الرياضي 2020-2021م، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تخولها الحصول على دعم إضافي، وفقًا لإستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثاني.

وكشفت النتائج الصادرة، أن 11 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أصبحت مؤهلة للحصول على هذا الدعم، بعد تقييم شهر إبريل 2021م للربع الرابع، وهي أندية (الاتفاق، الفتح، الهلال، الأهلي، الوحدة، الاتحاد، القادسية، الفيصلي، الشباب، ضمك، والباطن) على التوالي، حيث استطاعت هذه الأندية الحصول على نسبة تقييم في هذا الربع، تزيد على الحد الأدنى المقرر وهو 6 نقاط من أصل 7، فيما لم تنجح أندية كل من (التعاون، أبها، النصر، الرائد، والعين) من تحقيق النسبة المطلوبة للحصول على الدعم، (وفقًا للجداول المرفقة).

وتمت عملية تقييم الحوكمة في هذا الربع وفق معايير محدّدة، مرتبطة بالإستراتيجيّة والقيادة، والإدارة الماليّة، والإدارة والتشغيل، ومسؤوليّة أصحاب المصالح، والالتزام والتحكّم والرقابة.

فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية يعلن نتائج تقييم نظام الحوكمة

فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية يعلن نتائج تقييم نظام الحوكمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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