أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تفوق على ريال مدريد بـ 3 نقاط .. أتلتيكو يعتلي صدارة الدوري الإسباني

Print

تفوق على ريال مدريد بـ 3 نقاط .. أتلتيكو يعتلي صدارة الدوري الإسباني

حافظ أتلتيكو مدريد، على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد الفوز 2-0 على ضيفه هويسكا المتعثر، الخميس، بعد أن هز الشباك في كل شوط بوساطة أنخيل كوريا ويانيك كاراسكو.
وسجل كوريا للمرة الثالثة في مباراتين ليمنح أتلتيكو المقدمة قبل الاستراحة.
وفاز هويسكا مرتين في آخر ثلاث مباريات خاضها ولاحت له فرصتان لإدراك التعادل قبل أن يستفيد أتلتيكو من خطأ دفاعي لمنافسه استغله ماركوس يورينتي ليصنع الهدف الثاني لكاراسكو قبل عشر دقائق من النهاية.
ويتصدر أتلتيكو الترتيب برصيد 73 نقطة بعد 32 مباراة متفوقًا بثلاث نقاط على ريال مدريد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان