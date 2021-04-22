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مواطن بتبوك يبلغ عن منشأة تبيع دجاجًا فاسدًا.. والتجاوب يأتيه في 25 دقيقة "تم الإغلاق"

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مواطن بتبوك يبلغ عن منشأة تبيع دجاجًا فاسدًا.. والتجاوب يأتيه في 25 دقيقة "تم الإغلاق" مواطن بتبوك يبلغ عن منشأة تبيع دجاجًا فاسدًا.. والتجاوب يأتيه في 25 دقيقة "تم الإغلاق"
كشف الواقعة لتشجيع الجميع على الإبلاغ عن المخالفات عبر التطبيق

مواطن بتبوك يبلغ عن منشأة تبيع دجاجًا فاسدًا.. والتجاوب يأتيه في 25 دقيقة

تفاعل "تطبيق بلدي" في وقت وجيز مع بلاغ مواطن بمنطقة تبوك، بشأن شكوى تجاه أحد المحال الذي يبيع دجاجًا منتهي الصلاحية.

وأكد المواطن لـ"سبق" أن التفاعل مع بلاغه جاء بعد 25 دقيقة فقط من تقديم البلاغ، إذ تم إغلاق المنشأة المخالفة.

وأوضح المواطن أن إعلانه عن الواقعة يأتي نظير التجاوب السريع الذي وجده من الجهات المختصة، وبهدف تشجيع وتحفيز المواطنين والمقيمين باستخدام التطبيق حين يرصدون أي مخالفة حفاظًا على صحة الجميع، وتكاتفًا مع الجهات المعنية.

مواطن بتبوك يبلغ عن منشأة تبيع دجاجًا فاسدًا.. والتجاوب يأتيه في 25 دقيقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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