"الشراحيلي": مساجد جدة تستقبل متطوعين من الجنسين لتوعية المصلين وتطبيق الاحترازات

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دعا من لديه الرغبة بالتطوع لمراجعة الإدارة بعد التسجيل في المنصة لاستكمال الإجراءات

كشف مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة الشيخ ماجد بن محمد الشراحيلي عن خطة عمل لآلية استقبال متطوعين للعمل بالمساجد من الجنسين حسب توجيهات الوزارة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مسبقًا تم بين إدارة المساجد والدعوة والإرشاد وأمانة محافظة جدة بشأنهم للمساهمة في توعية المصلين للأخذ بتطبيق التدابير الاحترازية، وتنظيم عملية دخولهم أثناء أدائهم للصلوات، خصوصًا صلاة الجمعة وصلاتي العشاء والتراويح.

وقال الشيخ الشراحيلي إنه سيتم توجيه المتطوعين لإدارة المساجد عن طريق الأمانة (منصة التطوع)، فيما ستستقبل الإدارة المتطوعين وتوجههم للعمل في المساجد.

وأضاف "الشراحيلي" أن إدارة المساجد تحدد في كل أسبوع عددًا من الجوامع يتم تغطيتها، ويتم إبلاغ منسوبيها بخطاب لتمكين المتطوعين من مباشرة عملهم.

وأوضح "الشراحيلي" أن عدد المتطوعين والمتطوعات تعدى الـ 30 والذين أسهموا حتى الآن في توعية المصلين بالاحترازات الوقائية من حيث المحافظة على التباعد ولبس الكمامة وإحضار السجادة، وكذلك في مصلى السيدات، وحث من لديه الرغبة في التطوع على مراجعة الإدارة بعد التسجيل في المنصة، ومراجعة ضابط الاتصال ليتم استكمال الإجراءات.