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شاهد.. "سلام" يختتم برنامج "دراية" لمشاركة الوفود في المحافل الدولية

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امتدَّ لأربعة أيام متواصلة بمشاركة 16 جهة حكومية

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اختُتم مشروع "سلام"، للتواصل الحضاري، أمس، بالرياض البرنامج الوطني لمشاركة الوفود وتعزيز التواصل الحضاري "دراية"، والذي امتدَّ لأربعة أيام متواصلة، بمشاركة 16 جهة حكومية.

تناول برنامج "دراية"، خلال الأيام الأربعة، مجموعة من الموضوعات تضمَّنت تعزيز الصورة الإيجابية عن المملكة، ودور القوى الدبلوماسية الناعمة في تعزيز الصورة الذهنية.

كما ناقش التحديات التي تواجه الوفود في اللقاءات الدولية، واستعرض أبرز تطبيقات الإتيكيت والبروتوكول الدولي خلال هذه الملتقيات، إضافة إلى التعرف على القضايا والموضوعات المُثارة عن المملكة وأساليب التعامل معها خلال الملتقيات الدولية.

وجرى تناول آليات التعامل مع الإعلام الدولي خلال الملتقيات، وأسس وآليات التعامل مع الثقافات وكفايات التواصل الحضاري.

أُقيم البرنامج، بحضور نخبة المتخصصين والخبراء في مجالات الصورة الذهنية والتواصل الحضاري.

وهدف إلى الإسهام في إبراز الصورة الذهنية الإيجابية الحقيقية عن المملكة، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، وتقديم صورة المملكة ومنجزاتها الإنسانية والحضارية.

وتحدَّث المشرف العام على مشروع "سلام"، فيصل بن معمر، في الجلسة الختامية عن سبل تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة.

وأكَّد، أهمية السير نحو بناء صورة ذهنية مستدامة تعكس وجهة النظر الصحيحة عبر تجاوز مرحلة ردود الأفعال على القضايا الدولية، من خلال الاستعداد والإلمام بالمعارف والمهارات المطلوبة.

وأوضح المدير التنفيذي لمشروع "سلام" للتواصل الحضاري، الدكتور فهد بن سلطان السلطان، أنَّ برنامج "دراية" في نسخته الأولى شهد مشاركة مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجالات الصورة الذهنية والتواصل الحضاري.

شاهد..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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