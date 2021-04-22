أمطار ربيعية على هذه المناطق اعتبارًا من الغد.. و"المدني" يتفاعل: اتبعوا الإرشادات

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دعا الجميع إلى توخي الحيطة من المخاطر المحتملة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، إلى الحذر من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداء من يوم الجمعة 11/ 9/ 1442هـ وحتى الثلاثاء الموافق 15/ 9/ 1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة.

وتتأثر جراءها من يوم الجمعة إلى الثلاثاء مناطق: (عسير، الباحة، جازان، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة؛ فيما ستتأثر يومي الجمعة إلى الأحد مناطق (الجوف، تبوك، الحدود الشمالية) بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وستتأثر من يوم السبت إلى الثلاثاء مناطق: (الرياض، القصيم، الشرقية، حائل) بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت المديرية العامة بالجميع، توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد أمطار الدفاع المدني