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السديس يوجّه بفتح الدور الأول وسطح توسعة الملك فهد للمصلين وفق الإجراءات الاحترازية

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السديس يوجّه بفتح الدور الأول وسطح توسعة الملك فهد للمصلين وفق الإجراءات الاحترازية السديس يوجّه بفتح الدور الأول وسطح توسعة الملك فهد للمصلين وفق الإجراءات الاحترازية
الرئيس العام أكد تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين بما يُعينهم على أداء مناسكهم

السديس يوجّه بفتح الدور الأول وسطح توسعة الملك فهد للمصلين وفق الإجراءات الاحترازية

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بفتح الدور الأول والسطح بتوسعة الملك فهد، مع الحرص على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد الرئيس العام أنه وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالتسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أرقى الخدمات لهم بما يُعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وتوفير بيئة تعبدية آمنة مطمئنة تحفها الروحانية والسكينة؛ قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بفتح الدور الأول بتوسعة الملك فهد والسطح، مع التأكيد على تطبيق كل الاحتياطات والإجراءات التي تضمن سلامة المعتمرين والقاصدين والزوار؛ لما في ذلك من تسهيل عليهم وزيادة الطاقة الاستيعابية من المصلين الزوار.

كما شدد على منسوبي ومنسوبات الرئاسة، الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع التنبيه إلى ضرورة التعاون والتناغم التام مع الجهات المشاركة ذات العلاقة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام؛ سائلًا الله للجميع دوام العون والتوفيق والسداد.رئاسة شؤون الحرمين عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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