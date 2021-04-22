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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 10134 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10134 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 10134 نقطة
بتداولات بلغت 7.7 مليارات ريال لأكثر من 260 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 38.72 نقطة ليقفل عند مستوى 10134.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 260 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 310 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: تعليم ريت، والجزيرة ريت، والخزف السعودي، والتأمين العربية، و جبسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أميانتيت، وبوبا العربية، ونادك، والإنماء طوكيو م، و الجوف فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 4.66%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والجزيرة ريت، ومدينة المعرفة، والعبداللطيف هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، والخزف السعودي، ودار الأركان، والجزيرة ريت هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 569.28 نقطة ليقفل عند مستوى 24252.73 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 273 ألف سهم تقاسمتها 746 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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