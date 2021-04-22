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في افتتاح قمة المناخ.. بايدن يتعهد بالانتقال لاقتصاد خالٍ من الكربون حتى 2050

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في افتتاح قمة المناخ.. بايدن يتعهد بالانتقال لاقتصاد خالٍ من الكربون حتى 2050 في افتتاح قمة المناخ.. بايدن يتعهد بالانتقال لاقتصاد خالٍ من الكربون حتى 2050
"بوتين": تتعامل بمسؤولية قصوى مع التزاماتها الدولية في محاربة تغيرات المناخ

في افتتاح قمة المناخ.. بايدن يتعهد بالانتقال لاقتصاد خالٍ من الكربون حتى 2050

افتتح الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس أعمال القمة الافتراضية بشأن تغيرات المناخ بمشاركة زعماء عشرات الدول، منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلن بايدن في كلمته الافتتاحية أن الولايات المتحدة تخطط لتقليص انبعاثات غازات الدفيئة حتى عام 2030 بنسبة 50% مقارنة مع معدل عام 2005، من أجل خفض هذا المؤشر إلى مستوى الصفر حتى عام 2050.
ودعا الرئيس الأمريكي المجتمع الدولي، لاسيما أكبر اقتصادات العالم، إلى توحيد جهوده في سبيل احتواء أزمة المناخ، مشددًا على أنه ليس بوسع أي دولة حل هذه المشكلة بوحدها.
وحذر بايدن من أن ثمن التقاعس عن التعامل مع الأزمة المناخية يزداد بهظًا، لافتًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة الآن من أجل إنشاء أكثر نظافة وعدلًا وازدهارًا في العالم.
وقال الرئيس الأمريكي إن العقد القادم سيكون، حسب آراء العلماء، مرحلة حاسمة في الصراع ضد تغيرات المناخ، ودعا جميع الدول إلى اتخاذ خطوات أكثر فعالية في مواجهة هذا الخطر من أجل "ضمان مستقبل مستدام وتجاوز أزمة تهدد وجود البشرية".
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التزام بلده بالتزاماته الدولية في مجال محاربة تغيرات المناخ، في كلمته خلال أعمال القمة المناخية الافتراضية التي نظمها نظيره الأمريكي جو بايدن.
فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة، إننا سنبحث خفض الانبعاثات الكربونية لمواجهة الاحتباس الحراري، وأكد الرئيس الصيني على الهدف لتحقيق خفض كبير في استخدام الطاقة التقليدية بحلول 2030.
وقال رئيس وزراء الهند، إن الإنسان بدأ يشعر بتأثيرات تغير المناخ في حياته اليومية، فيما قال رئيس الوزراء البريطاني إن انبعاثاتنا الكربونية تصل إلى أدنى مستوياتها منذ القرن الـ19.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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