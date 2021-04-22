محافظ دمياط: القافلة تتضمن 72 طنًا من المواد غذائية والدواجن لـ6 آلاف أسرة مستحقة

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استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قافلة صندوق تحيا مصر والتي تضمنت ٣ سيارات جامبو وسيارة نقل مبرد محملة بـ ٧٢ طن من المواد الغذائية الجافة، بعدد ٦ آلاف كرتونة تشتمل الواحدة على "٤ كيلو أرز، ١.٥ مكرونة، عبوة زيت، نصف كيلو فول تدميس، ٢ كيلو سكر، عبوة سمن، عبوة شاى وكيلو بلح"، بالإضافة إلى ٨ أطنان من الدواجن ليتم توزيعها على ٦ آلاف أسرة مستحقة، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير، عام المحافظة، وأحمد خيري، مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق تحيا مصر، ودنيا شاهين، منسق الصندوق.

وقالت منال عوض، إن القافلة تأتي ضمن حملة أبواب الخير التى أطلقها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أن عملية التوزيع على الأسر المستحقة ستتم من قبل الجمعيات الخيرية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وتوجهت المحافظ بالشكر إلى صندوق تحيا مصر على ما يقدمونه من جهد كبير لخدمة الأهالي من خلال تنفيذ أكبر قوافل إنسانية فى العالم، فضلاً عن الدور الذى يلعبه لتعميق الشراكة مع المؤسسات المختلفة لتنفيذ مبادرات تنموية وخدمية.

وأضاف تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، فى البيان الصادر عن الصندوق أن حملة أبواب الخير التى جاءت بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، استطاعت توصيل المواد الغذائية والدواجن إلى نحو ٣٢٦ أسرة فى ١٨ محافظة حتى الآن، منوهًا إلى أنه من المزمع الاستمرار فى عملية التوزيع وصولاً إلى ٦٥٠ الف أسرة خلال الأيام القادمة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف أنشطة الحماية الاجتماعية التى يقدمها الصندوق للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.