محافظ دمياط" تعتمد المخططات التفصيلية لـ5 مدن

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اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المخططات التفصيلية لـ ٥ مدن، وذلك بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة.

فيما تضمنت تلك المخططات التى تم اعتمادها مدن ( الزرقا، وعزبة البرج، وكفر سعد، والروضة، وميت أبو غالب)، إذ جاء ذلك ضمن بنود بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضحت محافظ دمياط، أنه تم اعتماد المخططات التفصيلية طبقا للمخطط الاستراتيجي المعتمد للمدن والإشتراطات البنائية، على أن يتم الالتزم بشبكة الطرق والمعايير التخطيطية، والبنائية وعروض الشوارع، مؤكدة أن ما يجرى بهذا الخصوص يأتى وفقاً لبنود الاستراتيجية التى تنتهجها الدولة لضبط منظومة البناء والقضاء على المخالفات المتعلقة بذلك الملف، وأيضاً تسهيل إستصدار تراخيص البناء، وفقاً للقوانين المنظمة لذلك واتساقاً مع خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأضافت الدكتورة منال عوض، إلى أن إعداد المخطط التفصيلي جاء بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني وإدارة التخطيط العمراني بالديوان العام المنوط بها إعداد المخططات التفصيلية طبقا لأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.