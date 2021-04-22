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شركة مصرية تتعاقد مع على إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في"

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شركة مصرية تتعاقد مع روسيا على إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في" شركة مصرية تتعاقد مع على إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في"
يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري

شركة مصرية تتعاقد مع روسيا على إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي يسوق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالخارج، اليوم (الخميس)، أن شركة "مينا فارم" المصرية لصناعة الأدوية اتفقت على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة سنوياً من لقاح "سبوتنيك في" الروسي.

وبين الصندوق في بيان مشترك أوردته "رويترز"، أن الطرفين اتفقا على البدء فوراً في نقل التكنولوجيا، ومن المتوقع بدء الإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي و"مينا فارم" اتفقا في بادئ الأمر على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة سنوياً.

وأشار الصندوق إلى أن الإنتاج سيتم في مصنع مينا فارم للتكنولوجيا الحيوية بالقاهرة، للتوزيع على مستوى العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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