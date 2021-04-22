أديس القابضة تقبل عرض الشراء المقدم من "إنوفيتيف إنرجي" التابعة للسيادي السعودي

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الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة أديس الدولية القابضة، المتخصصة في خدمات الحفر والتنقيب في قطاع النفط والغاز الطبيعي، عن استيفاء شروط قبول عرض الشراء المقدم من شركة إنوفيتيف إنرجي القابضة، المملوكة بنسبة 32.5% للصندوق السيادي السعودي.

وأوضحت الشركة، وفقا لبيان من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن عرض الشراء يشمل كامل الأسهم المصدرة للشركة غير المملوكة بالفعل لشركة إنوفيتيف إنرجي والأطراف الأخرى ذات العلاقة، بما يتوافق مع قانون مركز دبي المالي العالمي.

وتعاقدت شركة إنوفيتيف إنرجي على استحواذ 98.6% من شركة أديس الدولية القابضة، وتمضي قدمًا لإتمام عملية الاستحواذ اللازمة للحصول على الأسهم المتبقية من شركة أديس.

وتأسست شركة إنوفيتيف إنيرجي حديثًا عبر تحالف يضم صندوق الاستثمارات العامة بملكية 32.5%، وشركة الزامل للاستثمار أحد المساهمين في الشركة، والتي ستبلغ ملكيتها 10% من شركة شركة إنوفيتيف إنرجي، وشركة أديس للاستثمارات القابضة التي تمتلك حصة الأغلبية بنسبة 57.5% من شركة إنوفيتيف إنيرجي، وذلك بعد إتمام الاستحواذ على كامل أسهم شركة أديس الدولية.

وبمقتضى عرض الشراء، تعتزم إنوفيتيف إنرجي التقدم بطلب إلى هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة لإلغاء إدراج أسهم أديس من القائمة الرسمية، كما ستقدم طلبًا لبورصة لندن للأوراق المالية لإلغاء تداول أسهم أديس في السوق الرئيسية لبورصة لندن.

ومن المتوقع أن يسري إلغاء الإدراج وإلغاء قبول التداول خلال 20 يوم عمل تقريبًا.

كما تعتزم إنوفيتيف إنرجي على الاستحواذ الإلزامي لبقية أسهم شركة أديس إعمالا بأحكام المادة رقم 98 من قانون الشركات بمركز دبي المالي العالمي، ما لم تتلق إنوفيتيف إنرجي الموافقات المتبقية على عرض الشراء وفقاً لذات الشروط والأحكام.

وقال محمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة أديس الدولية، إن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في أديس بمثابة شهادة قوية على الثقة في الشركة، وعلى نجاح إدارة الشركة في تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها رُغم التحديات الاستثنائية التي شهدها عام 2020، كما تعكس أيضًا قدرة الشركة على تنفيذ خطط النمو طويلة الأجل.

وأوضح فاروق أن الإدارة تبنت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية عند الطرح العام لأسهم شركة أديس في بورصة لندن خلال عام 2017 هو الوصول إلى مجموعة أكبر من المستثمرين لزيادة رأس المال، واقتناص الفرص الواعدة التي يطرحها السوق، إلى جانب التوسع بأعمال الشركة عبر الاستحواذ على منصات حفر وأصول الأخرى وتجديدها.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، تمكنت الشركة من تنفيذ هذه الاستراتيجية، وتحويل أديس من شركة حفر محلية تركز على الأعمال البحرية في مصر، إلى شركة تتمتع بقاعدة أصول كبيرة عبر كل من القطاعات البرية والبحرية.

ولفت فاروق إلى اعتزام الشركة نقل مقرها الرئيسي إلى المملكة العربية السعودية، في إطار رؤيتها المستقبلية الشاملة، علمًا بأنها تحظى بمرونة فائقة تمكنها من دراسة واستكشاف الفرص الاستراتيجية على صعيدي التمويل وجذب الاستثمارات الرأسمالية.

من جانبه، صرح يزيد بن عبدالرحمن الحميّد رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية بالصندوق بقوله: "تتماشى الصفقة مع استراتيجية الصندوق في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية، إلى جانب توطين التقنيات والمعرفة، وذلك من خلال الاستثمار في الشركات الواعدة وإضافة قيمة للسوق السعودي وتمكين القطاع الخاص".

وتابع: "من المتوقع أن تصبح الشركة رائدة في صناعة الحفر والتنقيب عن النفط بالمنطقة، وسنعمل كممكن لنمو الشركة، حيث نرى أهمية استراتيجية وقيمة عالية لهذه الصفقة".

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