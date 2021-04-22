أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سقيا مكة المكرمة " توزع أكثر من 13500 وجبة إفطار صائم.. حتى اليوم

Print
ضمن برامج الجمعية الرمضانية تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بالإمارة

تواصل جمعية سقيا بمنطقة مكة المكرمة برامجها الرمضانية تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة وبدعم وتوجيه رئيس مجلس إدارتها عايض بن عبدالله بن درهم، حيث وزعت منذ بدء رمضان المبارك قرابة 13500 وجبة إفطار صائم بواقع 1500 وجبة يوميًا في أحياء مكة المكرمة بالتنسيق مع جمعية مراكز الأحياء.

وتفصيلاً.. صرّح المدير التنفيذي للجمعية خالد بن محمد الشيخ بأن الجمعية عملت من خلال فرقها التطوعية "حياتنا رسالة" و"غاية" على مواصلة البرامج الخيرية في رمضان حيث نفذت عددًا من الشراكات المجتمعية دعمًا للجانب الخيري مع وقف سنابل الخير والتي توزع الجمعية على إثره ٤٠ ألف عبوة ماء في مخيم مواقف كدي بمكة المكرمة وفي المواقف المقابلة لفندق الشهداء بدعم وقف الشيخ حسن سعيد المبعوث رحمه الله بالإضافة إلى توزيع ٨٣ وجبة جافة يوميًا في أحياء مكة المكرمة بالتنسيق مع مركز حي العزيزية.

وقال إنه يتم يوميًا توزيع ٥٠٠ وجبة إفطار صائم في صالة رقم ١ بموافقة الهيئة العامة للطيران المدني وبالتنسيق مع إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وأضاف "الشيخ" أن الجمعية تسعى من خلال برامجها لتحقيق رؤيتها "سقيا الماء بترشيد وإنماء" لتقديم خدمات السقيا وتوفيرها للفئات المستهدفة، وتوعيـة المجتمـع بالترشـيد فـي استهلاك الماء، وصيانة ومتابعة مواقـع السـقيا في نطاق خدمات الجمعية، مؤكدًا مواصلة الجمعية العمل على الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية خلال هذه الجائحة والعمل على توفير المياه المبردة خلال أيام شهر رمضان الكريم في المقابر ومغاسل الموتى والأربطة ودور الأيتام ومراكز لقاح كورونا وبعض الجمعيات الخيرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. تحطم قارب يقل مهاجرين قبالة شاطئ كاليفورنيا وقفز ركابه في الماء

بالفيديو .. تحطم قارب يقل مهاجرين قبالة شاطئ كاليفورنيا وقفز ركابه في الماء

بالفيديو .. تحطم قارب يقل مهاجرين قبالة شاطئ كاليفورنيا وقفز ركابه في الماء

بالفيديو .. تحطم قارب يقل مهاجرين قبالة شاطئ كاليفورنيا وقفز ركابه في الماء

كما الجفاف.. الإفراط في شرب الماء قد يسبب مشكلة خطيرة لصحتك

كما الجفاف.. الإفراط في شرب الماء قد يسبب مشكلة خطيرة لصحتك