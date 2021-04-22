حادث مروري يتسبب بانقلاب مركبة شمال شرق جدة ويخلف 6 إصابات

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3 فِرق من الهلال الأحمر تباشر الحادث وتنقل المصابين لأقرب منشأة صحية

أُصيب ستة أشخاص بإصابات متفاوتة، ما بين حرجة ومتوسطة، إثر انقلاب سيارة على طريق هدي الشام باتجاه جدة.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا مساء أمس الأربعاء بوقوع حادث تصادم بين عربتين، نتج منه انقلاب سيارة على طريق هدي الشام باتجاه جدة. وعلى الفور توجهت ثلاث فِرق إسعافية إلى موقع الحادث.

وأضافت "الهيئة" بأنه تم تسجيل ست إصابات، إصابتَين حرجتَين، وأربع إصابات متوسطة. وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونُقلت جميع الحالات لأقرب منشأة صحية.

وأهابت "الهيئة" بجميع قائدي المركبات للالتزام بقواعد السلامة المرورية، وعدم السرعة الزائدة.