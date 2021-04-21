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"تركي الزهراني" مفقود بجدة منذ 20 يومًا.. وذووه يكثِّفون البحث

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"تركي الزهراني" مفقود بجدة منذ 20 يومًا.. وذووه يكثِّفون البحث "تركي الزهراني" مفقود بجدة منذ 20 يومًا.. وذووه يكثِّفون البحث
لا يشكو من اعتلالات نفسية.. وتم إبلاغ الشرطة ولم تعثر عليه

تكثِّف الجهات الأمنية بجدة، بمشاركة عدد من المواطنين، جهودها للبحث عن الشاب تركي عطية الزهراني، الذي فُقد منذ عشرين يومًا في ظروف غامضة بعد خروجه من منزله بحي الروابي جنوب جدة دون معرفة وجهته، وسط قلق ذويه حول مصيره.

وتفصيلاً، قال والد المفقود، المواطن عطية الزهراني، لـ"سبق": "إن تركي فُقد منذ عشرين يومًا بعدما خرج من المنزل بحي الروابي، ولم يعد حتى الآن".

وأوضح "الزهراني" أنهم بحثوا عنه في كل مكان بجدة ولم يجدوه، وتم إبلاغ مركز الشرطة، وعمَّم أوصافه، وكثَّف البحث عنه، لكن حتى اللحظة لم يُعثر عليه. مشيرًا إلى أن ابنه لا يشكو من اعتلالات نفسية.

وناشد والده عبر "سبق" مَن لديه معلومات التواصل مع الشرطة، أو معه على الرقم 0554060414 أو 0559244168.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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