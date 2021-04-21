أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بمدخل المجاردة الجنوبي .. أعمدة الضغط العالي تنذر بخطر الاصطدام

Print
الأهالي طالبوا شركة الكهرباء بإزاحتها من موقعها حفاظًا على الأرواح

بمدخل المجاردة الجنوبي .. أعمدة الضغط العالي تنذر بخطر الاصطدام

في مدخل محافظة المجاردة الجنوبي على امتداد "طريق الشهداء" وعلى مقربة من شارع الفن، يقع عمودا كهرباء للضغط العالي واللذان أصبحا ضمن الشارع المزدوج بعد توسيع الشارع والتوسع في سفلتة الشارع الرئيس.

وتفصيلاً، أكد عددٌ من الأهالي أن الأعمدة تنذر بخطر كبير ولاسيما وهي تقع في البوابة الجنوبية للمحافظة إضافة إلى أنها لا تتوافق مع تحسين المشهد الحضري الذي تعمل عليه مختلف الإدارات الحكومية والتطوعية في منطقة عسير بتوجيه أمير المنطقة وفق رؤية 2030 والتي تُسهم في جودة الحياة بشكلٍ فاعل.

وطالب الأهالي شركة الكهرباء والجهات ذات العلاقة إزاحة الأعمدة من موقعها حفاظًا على الأرواح.

بمدخل المجاردة الجنوبي .. أعمدة الضغط العالي تنذر بخطر الاصطدام

بمدخل المجاردة الجنوبي .. أعمدة الضغط العالي تنذر بخطر الاصطدام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان