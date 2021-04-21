الهلال يحكم القبضة على صدارة الأبطال .. بثلاثية في مرمى استقلال

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في مباراة شهدت تألق "باهبري" وعودة "سالم"

حافظ الهلال السعودي على صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا، عقب أن كسب نظيره استقلال الطاجيكي 3 / 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة (المجموعة الأولى) من دوري أبطال آسيا 2021.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كان الهلال هو البادئ في التسجيل عن طريق مدافعه علي البليهي عند الدقيقة 39، الذي استثمر عرضية زميله هتان باهبري، وقبله تمريرة عبد الله عطيف الرائعة.

لم يمهل استقلال الطاجيكي الهلال كثيرًا للتعبير عن فرحة هدف السبق، حيث عادل النتيجة عند الدقيقة 41 عن طريق تسديدة أرضية زاحفة من قدم وحدت حنونوف، الذي وضع الكرة على يسار حارس الأزرق عبد الله المعيوف.

وفي الشوط الثاني توج هتان باهبري حضوره بهدفين متتاليين عند الدقائق (52,64) من خلال تسديدة أولى زاحفة وأخرى ساقطة داخل شباك حارس استقلال رستم يتيموف.

عند الدقيقة 70 تصدت العارضة الطاجيكية لتسديدة "فييتو" وحرمت الهلال من الهدف الرابع.

بتلك النتيجة تربع الهلال على قمة مجموعته بـ 7 نقاط ، وبقي استقلال ثانيًا بـ 4 نقاط.