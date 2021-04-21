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"التجارة" تشهِّر بمنشأة عطارة باعت مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

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"التجارة" تشهِّر بمنشأة عطارة باعت مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية "التجارة" تشهِّر بمنشأة عطارة باعت مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

شهَّرت وزارة التجارة بصاحب منشأة للعطارة بمحافظة القنفذة؛ وذلك بعد صدور حُكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت تورُّط المنشأة التابعة له في بيع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجدة متضمنًا غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة شهر، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالِف.

هذا، وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين، وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري. وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط:https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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