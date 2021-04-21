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"السديس" يتفقد نقاط التفويج والفرز أمام باب الملك عبدالعزيز

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"السديس" يتفقد نقاط التفويج والفرز أمام باب الملك عبدالعزيز "السديس" يتفقد نقاط التفويج والفرز أمام باب الملك عبدالعزيز
وجّه بتقديم أرقى الخدمات للمعتمرين والمصلين وفق تطلعات القيادة

اطلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.

وشدد "السديس" خلال جولته التفقدية اليوم على نقاط فرز المعتمرين والمصلين أمام باب الملك عبدالعزيز أن نقاط الفرز تُسهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال توجيه المعتمرين إلى المسارات وتقدم لهم الشرح الوافي؛ للتأكد من أدائهم العمرة بشكل آمن وصحي.

وأوصى جميع القائمين في هذه النقاط على تقديم أرقى الخدمات والتوجيهات التي تساعد في تنظيم أداء المعتمرين والمصلين لمناسكهم وفق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله - منوهًا بأهمية اتباع الإرشادات الاحترازية والوقائية وعدم التهاون بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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