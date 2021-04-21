"البيئة": عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 30 مليونًا

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قالت إنه سيتم رصد جميع المخالفات الفطرية إلكترونيًا

شددت ‏وزارة البيئة والمياه والزراعة على أن عقوبات اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة قدرها 30 مليون ريال.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إن نظام البيئة يمنع اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة، محذرة من أنه سيتم التعامل مع المخالفين بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وتابعت أنه سيتم رصد جميع المخالفات الفطرية إلكترونيًا.