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ضَبْط 800 قطعة من الأنواط والرُّتب والشعارات العسكرية المخالفة في الدوادمي

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مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها

ضَبْط 800 قطعة من الأنواط والرُّتب والشعارات العسكرية المخالفة في الدوادمي

قامت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض بجولة تفتيشية على محال تفصيل الملابس العسكرية في محافظة الدوادمي، وضُبط خلالها (800) قطعة من الرُّتب والأنواط والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة، وأقمشة عُهَد لبعض القطاعات الأمنية. وقد جرت مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في (وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة ومكتب العمل في الرياض).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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