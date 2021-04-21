أمير تبوك يستقبل مدير "صحة المنطقة" ويطلع على تقرير الخدمات في ظل جائحة كورونا

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وقف على الجولات التي نُفّذت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.

واطلع خلال اللقاء على تقارير عن الخدمات الصحية بالمنطقة، والجهود المبذولة في ظل جائحة كورونا، من خلال مراكز اللقاحات بالمنطقة، إضافة إلى إحصائيات عن الجولات التي نُفّذت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ونوه أمير منطقة تبوك بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقطاع الصحي، والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين، مشيدًا بجهود وزارة الصحة بمتابعة وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، ومؤكدًا أهمية الوعي بأهمية التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.. مهيبًا بالجميع للمبادرة بأخذ اللقاحات للحفاظ على صحتهم، والإسهام في حماية الصحة العامة للمجتمع.

من جانبه، ثمَّن الغامدي الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من أمير تبوك، والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.