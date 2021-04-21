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"أمانة عسير" تغلق 277 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية

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عبر 7399 جولة ميدانية نفذتها الفرق الرقابية منذ بداية  شهر رمضان

نفذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من 7399 جولة رقابية منذ بداية شهر رمضان المبارك والتي شملت المنشآت التجارية والغذائية.

وفي التفاصيل صرّح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أمانة المنطقة وبلدياتها تكثف جولاتها الرقابية الشاملة منذ بداية شهر رمضان المبارك وذلك لضمان سلامة وحماية المتسوقين من خلال متابعة امتثال المنشآت التجارية بالإرشادات والتدابير الاحترازية للوقاية من بجانب التأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وشروط سلامة التخزين والمواد المعروضة في الأسواق المركزية والتموينات الغذائية ومستودعات الأغذية والمطاعم وفق خطط الأمانة الرقابية التي أعدت خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح "الحميدي" أن الجولات الرقابية بلغت 7399 جولة نتج عنها رصد 1125 مخالفة طبقت بحقها العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين إضافةً إلى إغلاق 277 منشأةً تجارية مخالفة.

وشدد "الحميدي" في الختام على أن الأمانة لن تتوانى بإيقاع العقوبات بحق أي منشأة تجارية لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وسيكون الإغلاق الإجراء المتخذ حيال المخالفين. ومن جانب آخر دعا الدكتور وليد الحميدي الجميع بالمسارعة بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات والبروتوكولات الصحية في المنشآت التجارية على الرقم "940".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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