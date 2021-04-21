"أمانة الجوف" تنفذ حملة للتوعية بإجراءات كورونا في 12 موقعًا بالأسواق والأماكن العامة

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لتقديم الإرشادات وتوزيع المطويات حول أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية

كثّف نادي أمانة منطقة الجوف التطوعي جهوده للتوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتقديم الإرشادات حول ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والتعقيم واستخدام تطبيق توكلنا وغيرها من الإجراءات.

وتضمنت أعمال النادي ضمن برامج التوعية الميدانية زيارة المتطوعين والمتطوعات 12 موقعًا في الأسواق والحدائق والأماكن العامة؛ لتقديم الإرشادات وتوزيع المطويات التوعوية حول أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية.

يُذكر أن نادي الأمانة التطوعي يضم نخبة من المتطوعين والمتطوعات، ويعمل على تنفيذ البرامج المجتمعية والإسهام في مبادرات الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.