تكافل اجتماعي يتجسّد في سداد 5 ملايين خلال ساعات لسجين خمسيني

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جاء ذلك في تفاعل مع مناشدة فتاة لإنقاذ والدها من دين نتيجة كفالته لشخص

تفاعل عدد من المغردين مع مناشدة فتاة لإنقاذ والدها من دين قيمته خمسة ملايين ليتم إقفال مديونيته خلال ساعات.

وكانت الفتاة قد نشرت حالة والدها التي وصفت أنه لم يكن له يد فيها، وأنه يكفل شخصًا منذ 15 عاماً ولم يقم بسداد الدين؛ مما تسبب في خسارته لمنزله ووظيفته.

وتابعت: كلما حاولت إرسال فاتورة السداد لأي شخص يرفض الوقوف معنا بحجّة أن المبلغ كبير.

وجاء تفاعل المغردين مع حالة الفتاة ووالدها الذي يبلغ 53 عاماً ويقبع خلف القضبان منذ سنة وثلاثة أشهر؛ حيث تم سداد المبلغ بالكامل خلال ساعات من تفاعل المغردين.

وعلق عدد من المغردين بأن ما حدث لا يستغرب من شعب المملكة في تكاتفهم الاجتماعي، ومرددين مقولة سمو ولي العهد حينما قال: لدينا شعب جبار.