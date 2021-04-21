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مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من "الصحة" و"الرياضة"

أعلنت "قولف السعودية" عن إطلاق فعاليات مبادرة نادي السيدات أولاً، التي تبحث عن منح النساء في المملكة العربية السعودية فرصة ممارسة القولف وتعلم اللعبة.

المبادرة التي أعلن عنها في نوفمبر من العام الماضي؛ تأجل انطلاقها لأكثر من مرة في ظل ظروف الجائحة.

وأبلغت "قولف السعودية" عضوات نادي السيدات أولاً عن بدء فعاليات البرنامج التدريبي على ملعب ونادي الرياض للقولف يوم الجمعة المقبل الـ 23 من أبريل حيث تستمر حتى الـ31 من مايو.

وفي ظل أعمال التجديد التي يخضع لها نادي ديراب للقولف في المرحلة الحالية؛ فإن مشتركات نادي السيدات أولاً ممن اخترن ديراب كوجهة تدريبية يمكنهن في المرحلة الحالية المشاركة في نادي الرياض للقولف لحصتين تدريبين لحين اكتمال أعمال التجديد.

وحرص المنظمون على ضمان الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المطبقة من وزارة الصحة ووزارة الرياضة.

وسيتم توزيع الراغبات في المشاركة في الفعالية الأولى على جداول تدريبية تضمن الالتزام بأعداد التجمعات الصحية وحفظ قواعد التباعد الاجتماعي.