الجيش الليبي يستعد لإرسال قوات إلى الحدود مع تشاد

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وقال المصدر العسكري، الذي فضل عدم كشف اسمه، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "هناك ترتيبات عسكرية لقوات الجيش الوطني الليبي بشأن الأحداث في تشاد".

وأوضح أنه "حتى هذه الحظة، لا توجد أوامر للتحرك من غرفة العمليات الرئيسية وهناك ضمن القوات المسلحة ألوية وكتائب منها 106 و128".

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وأضاف أن "القيادة العامة للجيش الليبي والقوات المسلحة تتوقع هجمة مرتدة من العصابات للمعارضة التشادية وهناك احتياطات وواجب تتخذها قواتنا المسلحة".

وأشار إلى أن "القوة التي ستتجه إلى الجنوب الليبي ستكون متوزعة على مناطق عسكرية حدودية، ولكن لم تصدر الأوامر الرسمية بعد".

وفي وقت سابق اليوم، طالب مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، المجلس الرئاسي والقيادة العامة والحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة على الحدود مع دولة تشاد تحسبا لأي تداعيات أمنية أو عمليات نزوح.

وقال المجلس في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: إنه "يتابع عن كثب الأحداث المتسارعة التي تمر بها دولة تشاد الجارة، وما قد يترتب عليها من زعزعة للأمن أو عمليات نزوح في المنطقة".

وأكد أنه على "جميع الجهات المختصة، الجيش والمجلس الرئاسي والقيادة العامة والحكومة اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والحازمة من أجل تأمين وحماية البلاد، وحدودها الجنوبية وصون سيادتها".