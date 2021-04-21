كيف استولت سيدة مصرية على 500 مليون جنيه بطريقة ماكرة؟

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مشاجرة تسببت بالقبض على "أم عبده"

استولت سيدة مصرية تدعى "أم عبده" في قرية الباجور بمحافظة المنوفية، شمالي مصر، على 500 مليون جنيه، من خلال خداع عدد كبير من المواطنين.

وحسب صحيفة "الوطن" المصرية، أوهمت "أم عبده" المواطنين بقدرتها على تشغيل أموالهم وزيادة مكاسبهم، وعندما انكشف أمرها ظلت هاربة لمدة شهر تقريباً، قبل أن تتمكن قوات الأمن في قسم بندر قنا، جنوبي مصر، من إلقاء القبض عليها في نطاق المحافظة.

وقالت "مستريحة المنوفية"، كما أطلق عليها الإعلام المصري، إن لديها القدرة على توظيف الأموال بأرباح تصل إلى 10% شهرياً، حيث وثق فيها كثير من الضحايا، خاصة مع هامش الربح الكبير.

وأعطاها الضحايا مبالغ طائلة، جمعوها من أقاربهم لتوظيفها، حيث ترددت أنباء باستيلائها على 500 مليون جنيه.

مشاجرة أوقعت بـ"أم عبده"

وكشف موقع "مصراوي" أن مشاجرة وقعت في قنا، كانت وراء القبض على "أم عبده"، فقد كشفت التحقيقات أن المتهمة هربت إلى قنا منذ 20 يوماً، واستأجرت وحدة سكنية بمنطقة الشؤون مع أسرتها، وعقب صلاة التراويح، تم الاتصال بالشرطة لوجود مشاجرة في مسكن المتهمة، وانتقلت قوة أمنية إلى مقر البلاغ، وتبين وجود مشاجرة بين أستاذ جامعي ومهندس من المنوفية، مع المتهمة وابنتيها؛ بسبب مطالبتها برد قرابة 10 ملايين جنيه استولت عليها منهما.

وأوضحت التحقيقات أن الدكتور الجامعي والمهندس، قدما من المنوفية إلى مقر إقامة المتهمة، بعد التوصل إليها، ونشبت بينهما مشادات ومشاجرة أسفرت عن إصابة المتهمة وابنتيها والدكتور الجامعي والمهندس، وجرى اصطحابهم جميعًا إلى قسم شرطة قنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعقب التحقيقات، تم الإعلان عن ضبط "هالة. ز. م. ع"، وشهرتها "أم عبده"، لاتهامها بالنصب على المواطنين في الباجور بالمنوفية، والفرار إلى قنا، بعد أن استولت على ملايين الجنيهات.

وبلغ عدد المحاضر التي قام الضحايا بتحريرها في مكتب مباحث الأموال العامة بقسم شرطة الباجور منوفية، نحو 25 محضراً، حيث اتهمها الأهالي بالحصول على أموال طائلة منهم، بغرض تشغيلها والحصول على أرباح، وبالسؤال عنها بعد فترة لم يجدوها.