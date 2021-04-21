المملكة تحصل على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات ‏والجريمة ولجنة السكان

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‏المعلمي نوّه بالمكانة الرفيعة والثقة الدولية اللتين تحظى بهما السعودية

حصلت المملكة العربية السعودية على مقعد في لجنة الأمم ‏المتحدة للمخدرات والجريمة ‏CND‏ للفترة 2022 - 2025، ولجنة السكان والتنمية للفترة ‏‏2022 - 2066.‏

ونوّه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، بالمكانة الرفيعة والثقة الدولية اللتين تحظى بهما المملكة ‏العربية السعودية، وتسجيلها نجاحات على الصعيدين العالمي والدولي في ‏مختلف المجالات.‏

وأكد، أن المملكة من خلال خبرتها الطويلة وإنجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة ‏المنظمة ستكون رافداً مهماً للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال.