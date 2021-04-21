المملكة تحصل على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات ‏والجريمة ولجنة السكان

المعلمي نوّه بالمكانة الرفيعة والثقة الدولية اللتين تحظى بهما السعودية
حصلت المملكة العربية السعودية على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة CND للفترة 2022 - 2025، ولجنة السكان والتنمية للفترة 2022 - 2066.
ونوّه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بالمكانة الرفيعة والثقة الدولية اللتين تحظى بهما المملكة العربية السعودية، وتسجيلها نجاحات على الصعيدين العالمي والدولي في مختلف المجالات.
وأكد، أن المملكة من خلال خبرتها الطويلة وإنجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ستكون رافداً مهماً للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال.