شركة كوكا كولا وشركة مشروبات كوكا كولا أفريقيا تعلنان عن خطط العرض العام الأوّلي لشركة تعبئة المشروبات

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أعلنت اليوم شركة "كوكا كولا" وشركة مشروبات "كوكا كولا" أفريقيا ("سي سي بي إيه") عن خطط لإدراج "سي سي بي إيه" كشركة عامة مدرجة.

وتعتزم شركة "كوكا كولا" بيع جزءٍ من أسهمها في "سي سي بي إيه" عن طريق عرض عام أوّلي. ويتوافق هذا القرار مع رغبة شركة "كوكا كولا" بتركيز مواردها على استحداث علاماتٍ تجاريّةٍ وابتكاراتٍ يحبها المستهلكون.

وتسعى الشركتان إلى إجراء العرض العام الأوّلي خلال فترة 18 شهراً المقبلة. وسيتأثّر التوقيت المحدد بعددٍ من العوامل منها ظروف الاقتصاد الكلّي. وسيتمّ إدراج الأسهم في بورصتَي أمستردام وجوهانسبرغ، وستشكّل أمستردام البورصة الرئيسيّة لتداول أسهم الشركة.

وسيُتيح العرض العام الأوّلي لشركة "سي سي بي إيه" أن تعمل بصفتها مؤسّسة مستقلّة تركّز أعمالها على القارّة الأفريقيّة، وتشكّل جنوب أفريقيا المقرّ الرئيسي لها ومركز إدارتها. وتُبرز المخطّطات إيمان والتزام شركة "كوكا كولا" المستمرَّين وطويلَي الأمد تجاه القارّة الأفريقيّة وبالريادة التي تحقّقها "سي سي بي إيه" انطلاقاً من جنوب أفريقيا.

وقال برونو بييتراكسي، رئيس وحدة التشغيل الأفريقيّة في شركة "كوكا كولا"، في هذا السياق: "تنظر شركة ’كوكا كولا‘ إلى القارّة الأفريقيّة باعتبارها سوقاً رئيسيّة للنمو وترى أنّ الإدراج المنفصل لشركة ’سي سي بي إيه‘ يشكّل فرصةً لتحقيق قاعدة مستثمرين واسعة، وداعمة، وطويلة الأمد تضمن التطوير المستمرّ للمؤسّسة".

وصرّح جاك فيرميولن، الرئيس التنفيذي لشركة "سي سي بي إيه"، قائلاً: "سيُتيح إدراج ’سي سي بي إيه‘ كشركة مستقلّة لشركة تعبئة المشروبات بتعزيز مسار النموّ الخاص بها والوصول إلى رأس المال بشكلٍ مستقلّ لتلبية الاحتياجات الاستثماريّة للمؤسسة، وهو أمرٌ عظيمٌ للمساهمين في جميع أنحاء أفريقيا".

واستعانت شركة "كوكا كولا" بشركة "روثتشايلد آند كو" للحصول على استشارات حول العرض العام الأوّلي.