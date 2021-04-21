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الرياض – مباشر: أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب السعودية عن اكتمال المرحلة الثانية والأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، والتي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربعة (شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص.

وقالت المؤسسة والمركز الوطني للتخصيص، في بيان مشترك، إن المستثمرين المؤهلين قاموا بإجراء الدارسات المهنية اللازمة خلال الفترة السابقة والتي انتهت بتقديمهم للعروض المالية بتاريخ 19 أبريل/ نيسان الجاري، وبعد مراجعة العروض المقدمة من قبل المستثمرين المؤهلين، وبعد التأكد من استيفاء العروض للشروط المنصوص عليها في وثيقة طلب العروض لهذه المرحلة من عملية التخصيص، تم ترسية عملية البيع للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى وذلك وفق برنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق.

وأضافت الحبوب، أنه تمت ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الثانية على العرض المقدم من قبل تحالف شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري وشركة الراجحي الدولية للاستثمار وشركة نادك وشركة أولام العالمية، والبالغ 2.14 مليار ريال، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.

وتابعت: بالإضافة إلى ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الرابعة على العرض المقدم من قبل تحالف آلانا الدولية وشركة أسواق عبد الله العثيم والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف، والبالغ 859 مليون ريال، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.

ولفتت "الحبوب"، إلى أن إتمام البيع ونقل ملكية الشركات إلى أصحاب العروض الفائزة تخضع لعدد من المتطلبات القانونية التي يستوجب استيفائها قبل إتمام الصفقة، مبينة أن نجاح عملية البيع للمرحلة الثانية والأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق يعكس مدى جاذبية القطاع للمستثمرين كأحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتمتع بمعدلات نمو عالية وجاذبة للقطاع الخاص وتهدف لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته.

يذكر أنه تم استكمال المرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق في ديسمبر/ كانون الأول 2020، حيث انتقلت ملكية شركة المطاحن الأولى لشركة الرحى الصافي الغذائية وفقا للعرض المالي الفائز لهذه الشركة والبالغ 2.03 مليار ريال، كما انتقلت ملكية شركة المطاحن الثالثة لشركة مدى والغرير المحدودة وفقا للعرض المالي الفائز لهذه الشركة والبالغ 750 مليون ريال، وبهذا بلغت قيمة العروض الفائزة لشركات المطاحن الأربعة 5.77 مليار ريال.

يُذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج الرؤية 2030، حيث تٌمثّل عملية التخصيص هذه أحد مبادرات الركيزة الثالثة من برنامج التخصيص والتي تحظى بإشراف ودعم الك2جهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة.

كما أعربت المؤسسة المنظم لقطاع المطاحن بعد عملية البيع والمورد الأساسي للقمح لشركات المطاحن، تمنيها للتحالفات الفائزة بالتوفيق في إدارة الشركات وتحقيقهم للتطلعات المرجوة من عملية التخصيص.

وأكدت المؤسسة العامة للحبوب والمركز الوطني للتخصيص، أن عملية بيع أصول شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة للقطاع الخاص تأتي مساعدة في تعزيز القطاع وتعظيم الفائدة، والارتقاء بالأداء، وتنوع المنتجات والمحافظة على جودتها، بالطريقة الأمثل والتكلفة المناسبة، وكذلك نمو السوق، مما سينعكس على ارتقاء الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأردفت: بجانب زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، ومساهمة استثمار القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني مما ينعكس إيجاباً على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحقيق التوازن وترشيد الإنفاق العام من خلال مساهمة القطاع الخاص والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

يشار إلى إتش إس بي سي العربية السعودية تقوم بالعمل كمستشار مالي لعملية التخصيص وبدعم من المركز الوطني للتخصيص.

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