"عامل آسيوي" خلال ثوانٍ ينقذ لقيطًا من الموت تحت مكبس شاحنة النظافة

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وجده داخل كيس قمامة في برميل المخلفات

تمكّن عامل النظافة البنغالي من إنقاذ لقيط حديث الولادة من الموت المحقق في محافظة شقراء؛ إذ أخرج كيس قمامة من البرميل المخصص للمخلفات لوضعه في مكبس شاحنة النظافة، وخلال ثوانٍ تراجع عن وضعه في المكبس عندما سمع صراخ مولود داخل الكيس؛ فأمسك بكيس القمامة، وفتحه؛ ليجد مولودًا في أيامه الأولى، يصرخ داخل الكيس؛ فأخبر زملاءه بالحادثة. بعد ذلك تواصل العمال مع المشرف عليهم؛ ليتواصل بدوره مع مسؤولي البلدية، الذين بدورهم حضروا للموقع، وأبلغوا الجهات الأمنية؛ ليتم ضبط الحادثة، ونقل اللقيط لمستشفى شقراء لعمل الفحوصات اللازمة.

وتبيّن من الفحوصات أن اللقيط بصحة جيدة، وهو في أيام ولادته الأولى، وتم إنقاذه من موت محقق بفضل الله، ثم بفضل نباهة ذلك العامل البنغالي.