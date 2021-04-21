"جرير" تتبرع بمليون ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري عبر "إحسان"

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أعلنت شركة جرير للتسويق عن تبرعها بقيمة مليون ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري من خلال "منصة إحسان" التي تم إطلاقها أخيرًا كبوابة تقنية متكاملة للعمل الخيري.

ويأتي التبرع من "جرير" استشعارًا بمسؤوليتها المجتمعية مؤكدة أهمية العمل الخيري وثقافته الاجتماعية في المملكة، حيث نرى حرص المملكة على تفعيل وتعزيز العمل الخيري في جميع المجالات.



وستتواصل الحملة طوال شهر رمضان المبارك لتعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.