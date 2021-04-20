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مدير هيئة نجران يتابع تنفيذ حملتي "الخوارج شرار الخلق" و"رب اجعل هذا البلد آمنًا"

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أكد تكثيف الجهود التوعوية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات الرقمية ووسائل التواصل

مدير هيئة نجران يتابع تنفيذ حملتي

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني بجولة تفقدية على نطاق عمل هيئة مدينة نجران والمراكز التابعة لها، للوقوف ميدانيًا على خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني، وكذلك تنفيذ حملتي الرئاسة العامة (الخوارج شرار الخلق) و( رب اجعل هذا البلد آمنًا) اللتين دشنهما الرئيس العام في فروع الرئاسة.

وتركز حملتا (الخوارج شرار الخلق) و (رب اجعل هذا البلد آمنًا) على تعزيز وعي منسوبي الهيئة والمجتمع بأهمية الأمن الفكري وتعزيز اللحمة الوطنية والتحذير من خطر فرق الخوارج، كما تهدف للتعريف بجهود ومنجزات المملكة العربية في ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والغلو.

كما كثف فرع منطقة نجران جهوده التوعوية والوقائية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية والدوريات الميدانية والتوعوية لمواكبة هذه الحملة المباركة، عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتعتمد خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني على وجود المركبات الرسمية في المواقع الحيوية التي تشهد كثافة بشرية، وفق خطط معدة مسبقًا، حيث تقوم الفرق المتمركزة بأداء عملها في النصح والتوجيه في مواقعها ومحيطها، ليتم تغطية جميع المواقع الحيوية.

فيما شدد "الشمراني" على أهمية المتابعات الميدانية مبينًا أثرها على تطوير العمل الميداني والتوعوي، وفق الأنظمة والتعليمات، وذلك في ظل توجيه ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – حفظه الله – لتحقيق أهداف الخطة بما يحقق خدمة الدين والوطن.

مدير هيئة نجران يتابع تنفيذ حملتي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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