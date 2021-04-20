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"الثبيتي" يتفقد المجمعات التجارية التابعة لهيئة الأمر بالمعروف في الخبر

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تابع تنفيذ حملة (رب اجعل هذا البلد آمنًا) التي دشنها  "السند" بالمحافظة

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي بجولة ميدانية تفقدية على المراكز الإشرافية التابعة لهيئة محافظة الخبر شملت المجمعات التجارية والأسواق للوقوف ميدانيًا على خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني، وكذلك متابعة تنفيذ حملة الرئاسة العامة (رب اجعل هذا البلد آمنًا) والتي دشنها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وصرّح "الثبيتي" أن الخطة تشمل التمركز الميداني بتغطية الأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ونوه " الثبيتي" بالدعم المستمر من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهم الله-، وبتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- لخدمة الدين والوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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