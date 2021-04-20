برئاسة خادم الحرمَيْن..مجلس الوزراء يعقد جلسته ويطَّلع على مستجدات جائحة كورونا محليًّا ودوليًّا

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ثمَّن التبرعَيْن السخيَّيْن من الملك وولي العهد للحملة الوطنية الخيرية عبر (منصة إحسان)

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

وفي مستهل الجلسة ثمَّن أعضاء مجلس الوزراء التبرعَيْن السخيَّيْن من خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد للحملة الوطنية لدعم العمل الخيري عبر (منصة إحسان)، واهتمامهما ـ حفظهما الله ـ بتلمُّس احتياجات المواطنين، وبذل العطاء، والإنفاق في أوجه الخير، وتطوير القطاع غير الربحي، وتعظيم أثره، ورفع كفاءته وموثوقية أدائه، ودعم المبادرات الإنسانية والخدمات الاجتماعية والفئات المحتاجة؛ بما يمكِّنها من المشاركة في التنمية الوطنية، والحصول على سُبل العيش الكريم.

وتابع المجلس ما يلقاه المعتمرون والمصلون من عناية ورعاية شاملتَيْن بمكة المكرمة والمدينة المنورة في هذه الأيام المباركة من جميع الجهات العاملة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وفق منظومة عمل نموذجية، تهدف إلى المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء نُسكهم وعباداتهم بأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وأعلى المعايير للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء اطلع على مستجدات جائحة كورونا على المستويَيْن المحلي والدولي، واتجاهات المنحنيات والمؤشرات من واقع الإحصاءات والبيانات ذات الصلة، والجهود المبذولة للوصول بالمجتمع إلى الأمان الصحي والمناعة المجتمعية.. مجددًا التشديد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية حتى تزول الجائحة ـ بإذن الله تعالى ـ، والمبادرة بأخذ اللقاحات للحفاظ على صحتهم، والإسهام في حماية الصحة العامة للمجتمع.

وتطرق المجلس إلى فحوى المشاورات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة حول المستجدات الإقليمية والدولية، وما تضمنته من إعلان السعودية تنظيم قمة سنوية لمبادرة (الشرق الأوسط الأخضر) للإسهام في تعزيز الجانب البيئي والغطاء النباتي، وتحقيق أهدافها في المنطقة والعالم.