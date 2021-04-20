"الصحة" تتيح المزيد من المواعيد في مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر في الرياض وجدة

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تفاعلاً مع رغبات المواطنين والمقيمين في الحصول على لقاح كورونا فقد أعلنت الصحة إتاحة المزيد من المواعيد، وتوفرها في مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر في كل من الرياض وجدة؛ إذ تشهد مراكز اللقاح في مختلف مناطق السعودية إقبالاً كبيرًا من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.. لافتة إلى أن عدد هذه المراكز يبلغ أكثر من 587 مركزًا، وتم إعطاء 7410217 جرعة من لقاح كورونا في السعودية حتى الآن.

وحثت "الصحة" الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا، والتسجيل من خلال ‫تطبيق صحتي، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في السعودية فعّالة وآمنة.

وجدَّدت التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية التي وفّرتها الصحة؛ إذ يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر "حاليًا" لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بمناطق ومحافظات السعودية كافة.

تجدر الإشارة إلى أن مراكز تقديم لقاح فايزر في الرياض تشمل (فندق الهيلتون / فندق كراون بلازا/ معارض الرياض/ مستشفى الدرعية / مركز صحي الخليج/ مركز صحي الندوة/ مركز صحي الجزيرة/ جامعة الملك سعود/ جامعة الإمام/ مستشفى المواساة/ مستشفى الحبيب/ مركز صحي المصيف/ مركز صحي المنصورة/ مستشفى قوى الأمن بصلبوخ/ مركز صحي الأمير سلطان بالأحمدية/ مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني). أما مراكز تقديم لقاح فايزر في جدة فتشمل (مستشفى الولادة والأطفال / مستشفى جدة الميداني/ المستشفى الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز/ وزارة الحرس الوطني - مركز لقاحات كوفيد١٩/ مطار الملك عبدالعزيز - الصالة الجنوبية/ المركز الطبي الدولي).