أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في الثامن من رمضان.. "الشؤون الإسلامية" تغلق 23 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق

Print
في الثامن من رمضان.. "الشؤون الإسلامية" تغلق 23 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق في الثامن من رمضان.. "الشؤون الإسلامية" تغلق 23 مسجدًا مؤقتًا في 7 مناطق
بعد ثبوت 23 حالة إصابة كورونا بين صفوف المصلين.. وتعيد فتح 16 مسجدًا

في الثامن من رمضان.. 

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 23 مسجدًا مؤقتًا في سبع مناطق؛ وذلك بعد ثبوت 23 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 72 يومًا إلى 700 مسجد، تم فتح 644 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء أن المساجد المغلقة 11 بمنطقة الرياض؛ تم رصد 11 حالة إصابة بها، وستة مساجد بمنطقة القصيم؛ تم رصد ست حالات، ومسجدان بالمنطقة الشرقية؛ تم رصد حالتَي إصابة بها، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة جازان، بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 16 مسجدًا: عشرة بمنطقة الرياض، واثنين بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية؛ وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان