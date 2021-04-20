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وزير الإعلام اليمني يدين ابتزاز ميليشيا الحوثي للقطاع الخاص

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وزير الإعلام اليمني يدين ابتزاز ميليشيا الحوثي للقطاع الخاص وزير الإعلام اليمني يدين ابتزاز ميليشيا الحوثي للقطاع الخاص
قامت باختطاف التجار واقتحام وإغلاق عشرات المصانع والمحال

وزير الإعلام اليمني يدين ابتزاز ميليشيا الحوثي للقطاع الخاص

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أعمال الابتزاز الذي تمارسه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق ما تبقى من البيوت التجارية الصامدة في مناطق سيطرتها تحت مسمى "الزكاة".

وأوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): أن ميليشيا الحوثي الإرهابية قامت باختطاف التجار واقتحام وإغلاق عشرات المصانع والمحال التجارية ومنع الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء من تنظيم مؤتمر صحفي‏.

وأشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية شنت منذ انقلابها على الدولة حملات سلب ونهب منظم للقطاع الخاص لتمويل حربها العبثية على اليمنيين، غير مكترثة للآثار الكارثية لممارساتها على الاقتصاد الوطني، ومصادر أرزاق الناس وسبل عيشهم وحياتهم، بعد أن عطلت الحياة العامة ونهبت الخزانة ومرتبات موظفي الدولة‏.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الخاص والأمريكي لليمن بالضغط على ميليشيا الحوثي لوقف جرائمها اليومية بحق القطاع الخاص، وإنقاذ ما تبقى من نشاط اقتصادي، وعدم ترك ملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعًا وفقرًا في مناطق سيطرتها رهينة لممارسات هذه الميليشيا الإجرامية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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