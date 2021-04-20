أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"النصر" يسقط في فخ التعادل أمام "فولاد"

Print
في الجولة 3 من دوري أبطال آسيا

فشل النصر مساء اليوم في تحقيق الفوز على فولاد الإيراني في المباراة التي جمعت الفريقين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض "مرسول بارك" ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث كان فولاد هو البادئ بالتسجيل.

جاء هدف فولاد في الدقيقة 51 من عمر المباراة إثر خطأ مشترك بين الحارس وليد عبد الله ومدافعه عبدالإله العمري.

في الدقيقة 69 أبى محترف النصر، البرازيلي بيتروس إلا أن يعدّل النتيجة بهدف التعادل لفريقه.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة رقم 5 كما ارتفع رصيد فولاد هو الآخر للرصيد نفسه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان