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"أمانة مكة" تدعو لعدم التبذير في رمضان.. رقم خيالي استقبله المردم

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"أمانة مكة" تدعو لعدم التبذير في رمضان.. رقم خيالي استقبله المردم "أمانة مكة" تدعو لعدم التبذير في رمضان.. رقم خيالي استقبله المردم
طالبت بضرورة حفظ الأطعمة الزائدة وإعادة استخدامها لتقليل حجم النفايات

أوضحت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة للنظافة أن إجمالي النفايات العضوية الواردة إلى المردم العام بمكة المكرمة خلال الفترة من 1 إلى 5 رمضان 1442هـ بلغ 12.348.7 طناً بنسبة بلغت 37% من أوزان النفايات البلدية الصلبة.

وأشارت الإدارة العامة للنظافة إلى أن إجمالي أوزان النفايات بلغ 33.381.1 طناً بواقع 4.491 رحلة لمرمى النفايات، فيما بلغت مُخلفات البناء والهدم 20.558.3 أطنان بنسبة 62% من إجمالي النفايات.

وأهابت الإدارة العامة للنظافة بالمواطنين والمقيمين بالحد من مظاهر الإسراف والتبذير، والتقليل من حجم النفايات الغذائية الناتجة من الموائد الرمضانية الفائضة عن الحاجة التي يتم إعدادها يومياً في رمضان، لتتناسب مع عدد أفراد الأسرة، إضافة إلى ضرورة حفظ الأطعمة الزائدة وإعادة استخدامها، بهدف تقليل حجم النفايات، مؤكدةً على ضرورة عدم هدر الغذاء، وتقليص التأثير السلبي للمخلفات العضوية على البيئة والمجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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