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المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر أبريل 2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بـ11.713 مليار ريال

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المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر أبريل 2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بـ11.713 مليار ريال المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر أبريل 2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بـ11.713 مليار ريال

المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر أبريل 2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بـ11.713 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021م، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أبريل 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.713 مليار ريال سعودي (أحد عشر ملياراً وسبعمائة وثلاثة عشر مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر عن المركز؛ فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.889 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وثمانمائة وتسعة وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2028م.

فيما بلغت الشريحة الثانية 7.824 مليار ريال سعودي (سبعة مليارات وثمانمائة وأربعة وعشرين مليون ريال سعودي ) لصكوك تُستحق في عام 2031م.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021م التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني، والتي تم جدولتها بحسب ما يتناسب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة والمتعلقة بإعلانات الإصــدار ومواعيــد التســوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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