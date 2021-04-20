أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

بوتين يبحث مع الحريري الوضع السياسي في لبنان

Print
بوتين يبحث مع الحريري الوضع السياسي في لبنان بوتين يبحث مع الحريري الوضع السياسي في لبنان

جى بي سي نيوز :- أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الموجود حاليا في موسكو في إطار زيارة عمل.

وأطلع الحريري بوتن خلال الاتصال على تطورات الوضع السياسي الداخلي في لبنان والإجراءات المتخذة لتشكيل حكومة جديدة وتجاوز الأزمة الاقتصادية.

وجدد الجانب الروسي التأكيد على موقفه المبدئي الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه. كما تمت مناقشة عدد من القضايا على جدول الأعمال الإقليمي.

وأعرب الجانبان عن استعدادهم للعمل سوية لتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين الآمنة، والمقيمين حاليا في لبنان، إلى وطنهم.

كما جرى التطرق إلى مواضيع التعاون الثنائي، مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتكثيف الاتصالات بين الإدارات المعنية في مجال مكافحة ، بما في ذلك توريد اللقاحات الروسية إلى لبنان.

المصدر : سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
تسجيل 33 وفاة و 1220 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 33 وفاة و 1220 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 1530 اصابة بفيروس كورونا

تسجيل 1530 اصابة بفيروس كورونا

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان