أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ولي العهد: المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

Print
ولي العهد: المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر ولي العهد: المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر
في اتصال مع الرئيس الصيني

ولي العهد: المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، مع رئيس جمهورية الصين الشعبية الرئيس شي جين بينغ.

وجرى خلال الاتصال استعراض مبادرتي الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة وما ستسهم به هاتان المبادرتان في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، ودورهما المؤثر في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة والعالم أجمع.

وأشار سمو ولي العهد إلى أن المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور القادة والمسؤولين في المجال البيئي، مؤكدًا سموه أن الصين ستكون شريكًا رئيسيٍا للمبادرة.

من جهته أعرب الرئيس الصيني عن دعم بلاده لهاتين المبادرتين، مؤكدًا أهمية مساندتها من قبل المجتمع الدول. كما جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي وفرص تطويرها في مختلف القطاعات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية

توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية

توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية