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السفير القطري : استقطاب دفعة جديدة من المعلمين الاردنيين

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السفير القطري : استقطاب دفعة جديدة من المعلمين الاردنيين السفير القطري : استقطاب دفعة جديدة من المعلمين الاردنيين

جى بي سي نيوز :- أعلن سفير دولة قطر في الاردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني ان وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية بدأت بتنفيذ خطة استقطاب دفعة جديدة من المعلمين الاردنيين في عدد من التخصصات العلمية والإنسانية للعمل اعتبارا من العام الدراسي القادم 2021-2022.
واشار السفير آل ثاني اثناء تفقده اختبارات الدفعة الاولى من المدرسين التي بدأت اليوم وتستمر عدة ايام الى حرص أصحاب القرار في دولة قطر على ان يكون المعلم الاردني ضمن الطاقم التدريسي للاستفادة من المهارات المختلفة والخبرات التعليمية التي يتمتع بها.

وشدد السفير القطري على ان التبادل التعليمي والتعاون الأكاديمي بين دولة قطر والمملكة الاردنية الهاشمية يحظى بمتابعات مستمرة لاستكمال تنفيذ ما جاء في المباحثات التي تمت بين سمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني أمير البلاد واخيه جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الزيارة الاخيرة في شباط الماضي والتي تم فيها التأكيد على توفير 20 ألف فرصة عمل للأردنيين وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

جي بي سي نيوز

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