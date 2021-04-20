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تخطط للانفصال عن محطة الفضاء الدولية وبناء أخرى خاصة بها.. لكن لماذا؟

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روسيا تخطط للانفصال عن محطة الفضاء الدولية وبناء أخرى خاصة بها.. لكن لماذا؟ تخطط للانفصال عن محطة الفضاء الدولية وبناء أخرى خاصة بها.. لكن لماذا؟
"روغوزين" أشار إلى أن موسكو قد تطلقها في 2025

روسيا تخطط للانفصال عن محطة الفضاء الدولية وبناء أخرى خاصة بها.. لكن لماذا؟

أعلنت اليوم (الثلاثاء) نيتها بناء أول محطة فضائية لها، بعد أن ألمحت إلى احتمال تركها محطة الفضاء الدولية.

وبين مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" ديميتري روغوزين عبر تطبيق "تلغرام"، أن أول وحدة أساسية للمحطة الفضائية الجديدة قيد البناء، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف "روغوزين" أن روسيا تهدف إلى إطلاقها للمدار في 2025.

ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات متناقضة صدرت عن السلطات الروسية حول برامجها الفضائية.

وكان نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف ألمح الأحد الماضي إلى أن بلاده ستنسحب من المحطة الفضائية الدولية اعتبارا من 2025، للتركيز على بناء محطتها الخاصة، ولفت إلى أن تقادم المحطة الفضائية الدولية ينذر بـ"كارثة".

وتشير موسكو إلى وضع المحطة الفضائية الدولية يشوبه عيوب، وأن بعض وحداتها استنفدت، وفي هذا السياق رأى مدير الرحلات الروسية الى المحطة الفضائية الدولية فلاديمير سولوفييف، في أبريل الماضي أنه يمكن تمديد عمر المختبر الفضائي حتى 2025، متوقعاً سيلاً من الإخفاقات اعتباراً من 2025.

ويُعتبر استخدام محطة الفضاء الدولية أحد آخر مجالات التعاون بين روسيا والولايات المتحدة اللتين تشهد علاقاتهما توترا متصاعدا منذ 2014، وانسحبت روسيا من مشروع يتعلق باستكشاف القمر كانت تشارك فيه مع الولايات المتحدة، وتسعى الى تطوير آخر مع الصين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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