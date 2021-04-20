قائمة الأخضر الأولمبي تعتمد 3 فوق الـ23.. المفاضلة بين "المولد" و"العويس" ورباعي الهلال

★ ★ ★ ★ ★

بمشاركة 50 لاعباً في أولمبياد طوكيو 2021

أشارت تقارير محلية، اليوم، إلى أن مدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم سعد الشهري، اعتمد قائمة 50 لاعباً يحق لها المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، والتي تنطلق يوم 23 يوليو وحتى 8 أغسطس.

وبحسب "الرياضية "، فإن الاختيار المبدئي وقع على "ثمانية لاعبين فوق 23 عاماً على أن يتم اعتماد 3 منهم فقط قبيل انطلاقة الأولمبياد، واللاعبون هم: محمد العويس حارس المرمى، وعبدالله مادو المدافع، وياسر الشهراني الظهير الأيسر، وسلمان الفرج، وسالم الدوسري، ومحمد كويكبي لاعبي الوسط، والمهاجمين فهد المولد، وصالح الشهري".

وستجرى مراسم القرعة يوم الأربعاء، وتم تصنيف المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات، وجاءت كالتالي:

المستوى الأول: اليابان - البرازيل - الأرجنتين - كوريا الجنوبية.

المستوى الثاني: المكسيك - ألمانيا - هندوراس - إسبانيا.

المستوى الثالث: مصر - نيوزيلندا - ساحل العاج - جنوب إفريقيا.

المستوى الرابع: السعودية - أستراليا - فرنسا - رومانيا.